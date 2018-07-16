أول تصريح من رونالدو بعد انتقاله ليوفنتوس: جماهير الريال لا تبكي

وكالات(صدى):

خرج لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أول تصريح له بعد انضمامه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا أن قرار الانتقال الى يوفنتوس لم يكن صعبًا فهو فريق كبير، بل هو أفضل فريق في إيطاليا.

وأكد ” رونالدو ” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، في يوفتوس، أنه لا يعتقد بأن هناك بكاء من جماهير ريال مدريد، مضيفًا :” إنها مرحلة جديدة في مسيرتي والأمر إنتهى ” .

وقال: ” أنا هنا لتحد جديد ومهم فى مسيرتى، أنا في ناد كبير، البعض في عمري يذهبون للصين، الانضمام لهذا النادي بهذا العمر شىء يسعدني جداً، أشكر اليوفي لمنحهم هذه الفرصة ” .

واستطرد: ” مسيرتي في ريال مدريد كانت رائعة وأشكر المشجعين، لكن الآن أريد ان أكرّس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من حياتي ” .

ووجه ” رونالدو ” رسالة إلى جماهير الملكي، قائلًا: ” قصتي مع ريال مدريد كانت رائعة، أشكر جماهير ريال مدريد، لكن الآن أريد التركيز فيما هو قادم، لا أطيق الانتظار حتى أشارك، أريد أن أظهر للجميع أنني لاعب من طراز فريد ” .