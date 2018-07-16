وزير الحج يتفقد جاهزية مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مكة المكرمة(صدى):

قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم بزيارة لمقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، بحي ” الرصيفة ” بمكة المكرمة، وذلك بهدف الوقوف على البرامج والخطط التشغيلية للمؤسسات لموسم حج هذا العام، والتي تتضمن العديد من الأهداف وآليات التنفيذ والتقويم والمتابعة والإشراف، وبحث إستراتيجيات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمتعلقة بعمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية وغيرها من الخدمات، والارتقاء بمعدلات الأداء وتجويد الأداء العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتقديم خدمات رفيعة لضيوف الرحمن، ووفقاً لأعلى المقاييس، وبكل جودة وإتقان، وفق رؤية المملكة 2030.

ودشن معاليه قطاع تقنية المعلومات والمغادرة بالمؤسسة، والتي قامت بتحديث مركز المعلومات وتزويده بالعديد من الأنظمة والبرامج الجديدة، ثم ناقش معاليه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، المطوف الأستاذ طارق بن محمد عنقاوي، ونائبه وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام (1439هـ)، وبحث مستجداتها الخدمية ومقترحاتها لتطوير الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن الوافدين من الخارج في هذا الموسم، الذين يبلغ عددهم أكثر من (230) ألف حاج، يفدون من نحو (74) دولة، موزعة في (4) قارات من قارات العالم، هي: (أوروبا الشرقية والغربية، وأمريكا الجنوبية، وأميركا الوسطى، وأميركا الشمالية وكندا)، وذلك من خلال (57) مكتباً للخدمات الميدانية.

وأكد معاليه خلال الاجتماع على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك بوصف هذه الخدمة شرف عظيم اختص الله سبحانه وتعالى به هذه البلاد – حكومة وشعباً – والاستفادة مما وفرته الدولة – أيدها الله – من إمكانات مادية وتقنية، وما حشدته من طاقات بشرية، لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات، واستشعار المسؤوليات التي تقع على عاتقهم، ومواكبة التطورات، والحرص على توعية الحجاج في مجالات السلامة والوقاية الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال الحج، وضرورة الالتزام بجداول التفويج وبرامجه.

وبهذه المناسبة، نوّه رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف السيد طارق عنقاوي، بحرص معالي وزير الحج والعمرة على الوقوف بنفسه على استعدادات المؤسسات، ورعاية القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من حجاج الخارج، ومناقشة برامج عمل خططها التشغيلية، وعلى توجيهات معاليه بتنفيذ كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات، وذلك من خلال توفير مقومات النجاح والتميز لمواسم الحج، مشيراً إلى أن الأفكار التطويرية والمبادرات التي طرحتها ” الوزارة ” ، تستشرف آفاق المستقبل، وتؤدي للارتقاء بالأداء وتطويره، بما يليق بشرف الخدمة والحرص على أدائها على الوجه الأكمل، كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحويل خدمات الحج إلى صناعة متخصصة، تؤدى بكل مهنية واحتراف.

رافق معالي وزير الحج والعمرة في هذه الزيارة كل من نائبه معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل ” الوزارة ” المساعد لشؤون الحجاج، والمدير العام لفرعها بمكة المكرمة المُكلّف المهندس محمد بن أحمد عقاد، والمشرف العام على مكتب الوزير محمد بن صالح الشارخ، والمشرف العام على شؤون نقل الحجاج والمعتمرين رئيس المجلس التنسيقي للنقل بالرحلات الترددية، الدكتور مهندس بسام بن أحمد غلمان، وعدد من المستشارين والمسؤولين في الوزارة.