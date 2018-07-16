العراق تلجأ إلى المملكة لحل أزمة الكهرباء بعد تخلي إيران عنها
كلف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية لتوقيع مذكرة في مجال الطاقة.
وأعلن الكتب الإعلامي لـ ” العبادي ” عن التكليف في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، وذلك بعد فشل المفاوضات مع إيران، حيث كشف ” الفهداوي ” عن فشل المفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن استئناف استيراد الطاقة منها.
يذكر أن العراق يستورد منذُ عام 2005 بين 1500 و2000 ميجاواط من إيران لتغطية نقص إنتاجه الداخليّ.
محمد الاحمدي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
بكرة تصير عندهم الكهرباء مجانا ونحن ندفع الشهر نصف الراتب للفاتورة
qlq[ عدد التعليقات: 3290 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز
العز والتقدم والرقي والرفاهية والعدل والمساواة والامن والامان
للمملكة العربية السعودية