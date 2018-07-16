العراق تلجأ إلى المملكة لحل أزمة الكهرباء بعد تخلي إيران عنها

بغداد(صدى):

كلف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية لتوقيع مذكرة في مجال الطاقة.

وأعلن الكتب الإعلامي لـ ” العبادي ” عن التكليف في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، وذلك بعد فشل المفاوضات مع إيران، حيث كشف ” الفهداوي ” عن فشل المفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن استئناف استيراد الطاقة منها.

يذكر أن العراق يستورد منذُ عام 2005 بين 1500 و2000 ميجاواط من إيران لتغطية نقص إنتاجه الداخليّ.