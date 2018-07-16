السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الإثنين، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر “، حددت فيها عقوبة الجرائم المعلوماتية بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 مليون ريال، والمتمثلة في نشر وترويج الأخبار الزائفة والشائعات.

وجاء نص التغريدة الأتي: ” إنتاج أو إعداد الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الإجتماعي، جريمة معلوماتية، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال”.