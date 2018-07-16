حرس الحدود يعلن نتائج القبول لوظائف المفتشات وتعتذر لمن لم يحلفهن القبول

سعيد العجل (صدى):

المديرية العامة لحرس الحدود تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف مفتشات أمنيات

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف نسائية لرتبة (جندي مفتشة أمنية)، وذلك عبر الدخول للموقع الإلكتروني لحرس الحدود على الرابط (https://jobs.fg.gov.sa ).

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي انه يلزم المتقدمات على الوظائف النسائية لرتبة (جندي مفتشة أمنية) الدخول عبر بوابة المديرية العامة لحرس الحدود ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين، والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب، وستظهر النتيجة على الشاشة للمتقدمات.

وأشار العقيد الحربي إلى أنه سبق للمديرية العامة لحرس الحدود أن أعلنت عن فتح باب القبول للوظائف النسائية العسكرية المذكورة على الرابط (

https://www.fg.gov.sa/Arabic/NewsDetails.aspx?k=35 )

منذ يوم الأحد الموافق 10/ 10/ 1439هـ حتى نهاية يوم السبت الموافق 16/ 10/ 1439هـ في المناطق (الرياض – جازان – مكة المكرمة – الحدود الشمالية – تبوك – الشرقية – عسير- نجران – المدينة المنورة – الجوف).

ونقل المتحدث الرسمي اعتذار المديرية العامة لحرس الحدود لجميع المتقدمات اللاتي لم يحالفهن القبول، مع تمنياتها للجميع بالتوفيق والنجاح.