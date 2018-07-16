بالفيديو.. مراهقة تحاول الانتحار شنقا
وثَّق مقطع فيديو، محاولة فتاة مراهقة الانتحار شنقًا، عبر ربطها حبل في سقف الغرفة.
وأظهر الفيديو، قيام الأب والأم بإنقاذ الفتاة من الانتحار، فقامت الأم بحملها وإبعادها عن الحبل، فيما قام الأب بفك الحبل من السقف، ولم يتم معرفة السبب وراء محاولة الفتاة للانتحار.
@videohat_1
محاولة انتحار طفله
ولكن امها كانت قريبه وانقذتها
العاب الانترنت هي السبب pic.twitter.com/r9fiT8x6mB
— حي النسيم بالرياض (@lnaseem) ١٦ يوليو ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30947 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوها تنقلع ليش تنقذونها
العالم فيه سته مدري سبعه بلايييييييين نسمه
محد بيفتقدها😐
ابن البلد[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله