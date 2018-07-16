بالفيديو.. مراهقة تحاول الانتحار شنقا

اميرة خالد(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، محاولة فتاة مراهقة الانتحار شنقًا، عبر ربطها حبل في سقف الغرفة.

وأظهر الفيديو، قيام الأب والأم بإنقاذ الفتاة من الانتحار، فقامت الأم بحملها وإبعادها عن الحبل، فيما قام الأب بفك الحبل من السقف، ولم يتم معرفة السبب وراء محاولة الفتاة للانتحار.