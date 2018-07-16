بالصور.. ” نيسان تيتان سرفكامب ” المركبة المثالية لحياة الشواطيء

واشنطن (صدى):

يبدو أن شركة نيسان لن تتوقف في الفترة المقبلة عن تقديم موديلات تجريبية وحيدة من نوعها تستهدف بعض أنماط الحياة واللايف ستايل وهذه المرة يبدو أنها قررت تقديم موديل ليناسب الحياة على الشواطيء من خلال موديل تيتان البيك اب المصمم لحمل ألواح التزلج على الماء فوق سقف السيارة مع وسائل للامساك بأدوات صيد السمك اي أنها سيارة مجهزة بكل شيء لجعل الحياة على الشاطيء ممتعة وأطلقت على السيارة تيتان Surfcamp .

وقال فريد ديبيريز نائب رئيس الأعمال للسيارات الـLCV في نيسان أمريكا الشمالية أن تيتان Surfcamp توفر أسهل طريقة للبقاء على الشاطيء وتمنى أن تلهم سيارة نيسان الراغبين في الصيد والمتزلجين على الأمواج وعشاق الشواطيء ليستخدمونها في رحلاتهم ومغامراتهم المختلفة.

وتعتمد هذه السيارة على طراز تيتان XD Diesel Midnight Edition Crew Cab ولكنها طورت برفع التعليق بصورة مرخصة من الشركة وهو تعديل توفره عبر تجارها المعتمدين كذلك بجانب اضافة اطارات بيج نيتو للطرق الوعرة بجانب تحديثات ميكانيكية مختلفة. كما يتوفر لها اكسسوارات مختلفة من خلال أدوات في الصادم الأمامي للامساك بوسائل صيد السمك مع قضبان فوق السقف لحمل ألواح التزلج .

وفي الصندوق الخلفي للسيارة فقد وفرت الشركة نظام Utili-track Bed Channel System لتخزين أي شيء في الجزء الخلفي بجانب نظام تبريد يتي الذي يحفظ الاشياء باردة عدة أيام مع اضافة أضواء للطرق الوعرة للاستخدام خلال الليل كما زودت بفرش مطاطي للأرضية وأغطية للمقاعد مع لمسات خارجية للسيارة بوجي ثقافة الشواطيء في الستينيات وبالتحديد تستوحى ملامح سيارة داتسون بلوبيرد واجن هوت وويلز من عام 1971.