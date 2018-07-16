بر الشرقية تكتشف مهارات 110 يتيما في اليوم العالمي لمهارات الشباب

محمد السعران(صدى):

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي لمهارات الشباب مبادرة اكتشاف التي تستهدف اكتشاف مهارات وقدرات ومواهب أبناء الجمعية من الأيتام وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تستهدف خلال هذه المبادرة اكتشاف مهارات 110 يتيما من أبناء الجمعية من الأيتام ودعم بناء القدرات الانتاجية لهم بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للخطة الاستراتيجية للجمعية موضحا أن الجمعية تتطلع لتوظيف مهارات أبنائها من خلال استثمارها فيما يخدم المجتمع ويسهم في التنمية المجتمعية وذلك عن طريق عقد ورش عمل تستهدف أبناء الجمعية يتم من خلالها استكشاف مهاراتهم وقدراتهم عبر عدة طرق منها اختبار الميول وقياس الاحتياج لتقوم الجمعية بعد ذلك بدراسة هذه المهارات والقدرات وتوظيفها فيما أشار عبد اللطيف الدليجان مدير إدارة الأيتام ببر الشرقية أن إدارة الأيتام أرسلت 345 رسالة نصية لعدد 319 أسرة تحمل استبيانا إلكترونيا يستهدف قياس واكتشاف مهارات وقدرات أبناء هذه الأسر وتكشف أيضا عن تطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل لهؤلاء الأيتام مضيفا أن إدارة الأيتام عملت داخل الجمعية مؤخرا على تنمية مهارات أبناء الجمعية من الأيتام في الرياضيات واللغة الإنجليزية من خلال برنامج “نجاحات” كما عايدت أبناء الجمعية في حفل المعايدة السنوي الذي تقيمه الجمعية سنويا لأبنائها وكرمت من خلاله أبنائها المتفوقين ممن اجتازوا مهارات الرياضيات واللغة الإنجليزية ببرنامج ” نجاحات ” .