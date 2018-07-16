” السعودية للكهرباء ” توضح طرق الاشتراك في خدمة ” الفاتورة الثابتة “
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تقديمها خدمة جديدة بغرض تسديد الفاتورة طوال العام بقيمة ثابتة موحدة، وتسمى ” الفاتورة الثابتة ” .
وأوضحت الشركة، أن خدمة ” الفاتورة الثابتة ” سيتم فيها تسديد الفاتورة طوال العام بقيمة ثابتة موحدة بناء على متوسط الاستهلاك السنوي، حيث سيتم وضع قيمة ثابتة شهريًا للفاتورة، بناء على متوسط الاستهلاك خلال العام الماضي.
وأضافت، أنه سيتم مراجعة الاستهلاك الفعلي في نهاية العام، ومن ثم حساب الفرق بين ما تم استهلاكه وبين ما تم دفعه، سواء بالزيادة أو بالنقصان للمواطن والشركة.
وبيَّنت أنه من شروط الاشتراك في الخدمة، أن يتم سداد المديونية ويكون المواطن لديه استهلاك الـ12 شهرًا الماضية، ويمكن لهم الاشتراك عبر الرابط WWW.SE.COM.SA ، أو زيارة مكتب خدمات المشتركين، أو الاتصال على الرقم الموحد (920001100).
فهد[ عدد التعليقات: 1466 ] نشر منذ 1 ساعة
واذا بنرجع نتحاسب اخر العام شو استفدت انا كمستهلك
فيصل[ عدد التعليقات: 992 ] نشر منذ 1 ساعة
وارجع اتفاجئ اني مطالب بمبالغ كبيرة
qlq[ عدد التعليقات: 3271 ] نشر منذ 48 دقيقة
..
حساب خاص حط فيه 500 ريال شهريا
تطلع لك الفاتورة ثابتة 500 شهريا طول السنة
ابدا بترتيب نفسك ومصاريفك
ولا تنتظر احد يرتب لك
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2787 ] نشر منذ 34 دقيقة
خنط منط😂😂
خلود[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 24 دقيقة
كيف يعني فاتورة ثابته ممكن تكون اكثر من الاستهلاك العادي ماذا سيفدني اذا دفعت اكثر من استهلاكي
تركي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 20 دقيقة
اعتقد انها فكره جيده ان تكون هناك فاتورة ثابته
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 15 دقيقة
ياكثر الافكار..ولكن الزبدة ادفع ..
ولن تخفف عنك شي..فيك فيك..