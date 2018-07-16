” السعودية للكهرباء ” توضح طرق الاشتراك في خدمة ” الفاتورة الثابتة “

علي العنيزي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تقديمها خدمة جديدة بغرض تسديد الفاتورة طوال العام بقيمة ثابتة موحدة، وتسمى ” الفاتورة الثابتة ” .

وأوضحت الشركة، أن خدمة ” الفاتورة الثابتة ” سيتم فيها تسديد الفاتورة طوال العام بقيمة ثابتة موحدة بناء على متوسط الاستهلاك السنوي، حيث سيتم وضع قيمة ثابتة شهريًا للفاتورة، بناء على متوسط الاستهلاك خلال العام الماضي.

وأضافت، أنه سيتم مراجعة الاستهلاك الفعلي في نهاية العام، ومن ثم حساب الفرق بين ما تم استهلاكه وبين ما تم دفعه، سواء بالزيادة أو بالنقصان للمواطن والشركة.

وبيَّنت أنه من شروط الاشتراك في الخدمة، أن يتم سداد المديونية ويكون المواطن لديه استهلاك الـ12 شهرًا الماضية، ويمكن لهم الاشتراك عبر الرابط WWW.SE.COM.SA ، أو زيارة مكتب خدمات المشتركين، أو الاتصال على الرقم الموحد (920001100).