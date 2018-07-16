بالصور.. مئات الآلاف يستقبلون منتحب كرواتيا في مشهد تاريخي

نواف السالم(صدى):

احتشد مئات الآلاف من مشجعي المنتخب الكرواتي لكرة القدم، في العاصمة زغرب، لاستقبال لاعبي المنتخب لدى عودتهم من روسيا إلى كرواتيا.

وعاد المنتخب الكرواتي، إلى زغرب، اليوم الاثنين، فكان في استقبالهم أكثر من 100 ألف شخص لتهنئتهم على الإنجاز التاريخي الذي حققوه في كأس العالم.

ومرت طائرة المنتخب فوق المحتشدين في الساحة الرئيسية بالعاصمة، برفقة طائرات عسكرية، حيث بدأوا بالغناء لدى رؤيتهم الطائرة، ومن ثم خرج اللاعبون بقيادة لوكا مودريتش وسط صيحات المشجعين في المطار.