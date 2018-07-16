سفارة المملكة في الأردن تستقبل المنتخب السعودي للكاراتيه

سعيد العجل(صدى):

بتوجيهات من سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ، استقبل نائب رئيس البعثة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العتيق وعددا من أعضاء السفارة اليوم لاعبو المنتخب السعودي للكاراتيه بعد تحقيقهم الميدالية الفضية في منافسات القتال الجماعي ليرفع حصيلته الى ستة ميداليات ” بواقع ثلاث ميداليات فضية ومثلها برونز ” وذلك في ختام مشاركته في البطولة الاسيوية الخامسة عشر للكبار والتي اقيمت على صالة الامير حمزة بن الحسين بالعاصمة الاردنية عمان بمشاركة اكثر من ” 360 ” لاعب ولاعبة يمثلون ” 30 ” دوله آسيوية .

وتوج المنتخب بهذه الميدالية بعد ان شارك بفريق مكون من ” ماجد الخليفة وفهد الخثعمي وطارق حامدي وبدر العتيبي وسلطان الزهراني وفرج الناشري ورائف تركستاني ” وتمكن هذا الفريق من تجاوز المنتخبات من دور ال32 بعد فوزه على التوالي على منتخبات كازاخستان وهونج هونج وكوريا الجنوبية وقرقستان ليصل الى النهائي ويلاقي منتخب ايران المتوج بالذهب بينما توج منتخب اليابان بالبرونز .

وقام الامير الحسن بن طلال بتتويج أصحاب المراكز الاولى في هذه المنافسة بجانب رئيس الاتحادين السعودي والعربي الدكتور ابراهيم القناص وامتدح الامير الحسن اداء ومستوى المنتخب السعودي وابدى سعادته بما قدموه ومتمنيا لهم التوفيق ومواصلة تحقيق النتائج في البطولات المقبلة .

من جهته بارك رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية هذا الانجاز بسبب الدعم الكبير الذي تجده الرياضة وانعكس على قوة مخرجات الرياضة السعودية خارجيا وكذلك الدعم والمتابعة التي تجدها الاتحادات الرياضية من قبل الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية

موضحا أن السعادة الحقيقية في المنجز الاسيوي تأتي بسبب ضمان ولادة جيل قوي ومتين من لاعبي الكاراتيه يواصلون مسيرة الابطال .

وقدم الدكتور القناص خالص شكره للاعبين واعضاء الجهازين الفني والاداري على ما بذلوه من جهد والتزامهم بالبرنامج وسعيهم لتمثيل الوطن خير تمثيل كما قدم شكره لزملائه بمجلس الادارة وكل محبي الكاراتيه .

من جهته اكد عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للكاراتيه ورئيس بعثة المنتخب المهندس ثامر المالكي أن الاجواء المثالية فنيا واداريا التي يعيشها لاعبوا منتخبات الكاراتيه اسهمت في ان يكون حضور اللاعبين السعوديين مبهر خارجيا وتحقيق العديد من النتائج المميزة وقال ” اشعر بفخر كبير وانا ارى اللاعبين السعوديين استطاعوا المنافسة في جميع الاوزان واعتلوا منصات التتويج في كل الاوزان و كسبنا مجموعة من اللاعبين يستطيعون تحقيق المزيد من الانجازات للوطن في المنافسات والبطولات القادمة وهذا الامر لم يأت من فراغ فقد كان اتحاد الكاراتيه يعمل باحترافية حتى نصل لما وصلنا اليه بقيادة الدكتور ابراهيم القناص ولا انسى جهد الجميع من لاعبين ومدربين واداريين ” .

من جهته عبر المدير الفني للمنتخب الخبير عبدالفتاح النجار عن سعادته بمتانة الجيل السعودي الجديد الذي اثبت قوة وثبات في المستوى معتبرا ان اللاعب السعودي يملك الامكانات القوية لتحقيق البطولات المختلفة ممتدحاً مستوى اللاعبين في هذه البطولة وقال ” استطعنا المنافسة في كل الاوزان وتواجد لاعبينا في منصات التتويج عدا وزن واحد تحت 60 كجم بعد اصابة الاعب عبدالله الحربي وتمكنا من تحقيق فضية القتال الجماعي رغم قوت المنافسة ”

واضاف النجار ” ان اهم المكاسب في هذه البطولة هي تحقيق لاعبي المنتخب نقاط تساهم في تأهلهم للمشاركة في اولمبياد اليابان 2020م كون هذه البطولة اول بطولة يتم حساب النقاط للاعبين من اجل المشاركة في مونديال اليابان .

وقدم النجار شكره وتقديره لرئيس مجلس ادارة اتحاد الكاراتيه واعضاء المجلس على الدعم والمتابعة وتهيئة كل سبل النجاح لكي تكون المنتخبات بأفضل استعداد واقوى تحضير واعلى نتائج .