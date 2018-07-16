محكمة الحرث تعلن عن موعد تسليم الدفعة الثانية من شيكات الحرم الحدودي

تركي السالم (صدى):

كشفت المحكمة العامة بمحافظة الحرث، اليوم الإثنين، تسليم شيكات الحرم الحدودي، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 09/11/1439هـ بحضور مندوب وزارة المالية بواقع تسليم خمسين شيكاً في اليوم الواحد بعد التهميش على صكوك أصحابها بالإفراغ لصالح أملاك الدولة.

وأوضحت المحكمة أن فترة استقبال الوثائق المطلوب تسليمها للمحكمة ستكون ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 04/11/1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 06/11/1439هـ.

وأكدت المحكمة أن الوثائق المطلوبة هي: صك التملك الأساس وصورة منه، وصورة الهوية الوطنية، بجانب ملف شفاف لحفظ الوثائق؛ وتقديم صك حصر الورثة الأساس – مع صورة منه ـ في حال كان التملك عائداً لمتوفى؛ مع إحضار الوكيل وكالاتٍ من الورثة تُخَوّلهُ حق التنازل لصالح أملاك الدولة؛ بجانب استلام الشيك