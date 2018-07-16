الإسكان: الحصة الأكبر بالدفعة السابعة في سكنى لـ ” مكة المكرمة وعسير “

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني”، اليوم الإثنين، عن تخصيص 8548 منحة أرض سكنية بسبعة مناطق بالمملكة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الدفعة السابعة من برنامج سكني 2018، والذي يستهدف تقديم 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين.

بلغ نصيب منطقة مكة المكرمة من منح الأراضي السكنية 4071 أرضًا، مقابل 500 في المدينة المنورة، و989 في منطقة القصيم، وفي المنطقة الشرقية 669، وعسير 1477، فيما وصلت حصة جازان 717، والباحة 125 أرضًا سكنية.

وأشارت ” الوزارة “، إلى أنه ستتوزع أراضي المنح في منطقة مكة المكرمة على مخططات ولي العهد، والدغمية في خرمة، بينما ستكون المنح في منطقة المدينة المنورة بمخطط ينبع النخل ” الجابرية “، أما في القصيم فستكون مخططات المنح موزعة على مخطط شمال طريق مكة المكرمة في البدائع، ومخطط البكيرية.

وأوضحت ” الوزارة ” ، أن المنطقة الشرقية ستمنح الأراضي في مخطط هجر بالأحساء، وفي عسير تتوزع المنح في ثلاثة مخططات هي منح أبها وشمال أبها، وفي محايل المخارم، أما جازان فتتوزع المنح على مخطط العيداني وعالية صبيا، وفي الباحة يبرز مخطط القوارير في القرى.

وبينت ” الإسكان ” ، أن منح الأراضي السكنية تمثل 26% من إجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي يوفّرها برنامج سكني للمستفيدين شهرياً، إذ بلغ عدد أراضي المنح التي أعلن عنها حتى الدفعة السابعة 41685 أرضاً سكنية، من مخصص يستهدف تسليم 75 ألف أرض مجانية تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها، وذلك خلال المرحلة الثانية من “سكني 2018 “.

ولفتت ” الوزارة “، إلى أن الدفعة السابعة شهدت الإعلان عن 25048 خيارًا سكنيًا للمستفيدين من برنامج “سكني”، تشمل 8300 قرضًا مدعومًا، و200 وحدة سكنية جاهزة، بالإضافة إلى 8000 وحدة سكنية تحت الإنشاء.

والجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج “سكني 2018” تشمل تخصيص 300 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.