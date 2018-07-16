الأمير خالد الفيصل يستقبل عدداً من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أن العاصمة والمشاعر المقدسة مقبلة على نقلة نوعية في ظل ما تحظي به من اهتمام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مستدلاً سموه بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع-حفظه الله-.

واشار الأمير خالد الفيصل لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة اليوم، عدداً من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، يتقدمهم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي، إلى أن المملكة منذ نشأتها على يد -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مروراً بملوك هذه البلاد جعلوا تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها على قمة هرم الاهتمامات.

وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على أهمية تضافر وتكامل جهود كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مؤكداً سموه إلى أهمية استكمال المشاريع الجاري تنفيذها والتي سيكون لها أثرها في تطوير الخدمات بشكل عام.