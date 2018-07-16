5705 معلمين يلتحقون بـ 163 برنامجاً تدريبياً بتعليم الطائف

الطائف(صدى):

ألتحق 5705 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة الطائف والإدارات التعليمية التابعة لها، بالبرامج التدريبية التي ستقدم خلال فترة التدريب، فيما بلغت البرامج التدريبية التي ستقدم خلال نحو 163 برنامجاً تدريبياً للبنين والبنات اختيرت بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين وتخصصاتهم .

أوضح ذلك مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، والذي رحب بالمعلمين والمعلمات المسجلين في البرامج التدريبة الصيفية، ومثمناً لهم المبادرة والحرص لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الأوقات والإمكانات المتاحة لتطوير الأداء، مشيراً إلى أهمية تلك البرامج في التطوير المهني للمعلمين والمعلمات.

وبين اللهيبي أن 115 مدرباً ومدربة تم إختيارهم بعناية لتقديم تلك البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية التدريبية والتي تتيح فرصة التطوير المهني للمستفيدين والمستفيدات , مؤكداً حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف على توفير البيئات التعليمة المهنية المناسبة، من خلال تحديد واختيار مقار وقاعات تدريبية مجهزة ومهيأة لعملية التدريب في عدد من المواقع.