مستشار إعلامي يطالب بإيقاع عقوبات صارمة لمن يستهزأ بدستور المملكة على ” تويتر “

محمد السعران (صدى):

وصف المستشار الإعلامي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، الأستاذ هلال الظويهر، قيام بعض مشاهير التواصل الاجتماعي بنشر تغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي توحي للرأي العام بصدور أوامر ملكية أو إصلاحات أقتصادية، بالمخالفة الصريحة للقيم والأعراف التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن السعودي فضلاً عن الإعلامي الناصح والحريص على أمن ومقدرات بلاده .

وقال ” الظويهر” في تصريح له، إن ما تم تداوله اليوم من بعض مشاهير التواصل في منصة ” تويتر ” يدعو إلى السخط والسخرية بأبناء هذا الوطن الغالي على الجميع، مطالباً بإيقاع عقوبات صارمة لكل من يتهكم ويستهزأ بنظام ودستور المملكة بتغريدات طائشة سواءاً زعم أنه لايقصد الإساءة وهدفه نشر التفاؤل وحب الخير .

وأشار” الظويهر” إلى أن الجميع في هذه البلاد المباركة ينعم بولاية راشدة مسترشدة نظمت كل ما يهم المواطن ويساهم في رفاهيته ولها مصادر ومنصات رسمية للأخبار، محذراً بذات الوقت من التهاون بأمن الوطن وتأجيج الرأي العام والسخرية بأبناء هذا البلد الكريم ورتبت على ذلك العقاب المناسب لكل من تسول به نفسه إثارة الفتن .

ودعا الإعلامي هلال الظويهر في ختام تصريحه، الجميع أن يكونو يداً واحدة مع ولاة أمرهم وأن يسدوا الطريق على من يحاول الإضرار بهذه البلاد المباركة وإثارت القلاقل والفتن في المجتمع بدعوى تكهنات ينشد من وراءها الشهرة وخطف الأضواء، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقراراها.