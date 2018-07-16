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وائم تطلق استبانة الكترونية للمتقاعدين

وائم تطلق استبانة الكترونية للمتقاعدين
سعيد العجل (صدى):

أطلقت الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالتعاون مع مكتب إيسام للاستشارات التعليمية والتربوية استبانة الكترونية ؛ تستهدف المتقاعدين للمشاركة في مبادرة وائم ، وتستمر لمدة شهرين بدءا من اليوم الاثنين ( 3/ ذو القعدة/1439هـ )الموافق (16 /يوليو/2018 م ) واشتملت الاستبانة على مسح معلوماتي عن تخصصات وخبرات ، وطموحات المتقاعدين؛ ليتم استثمارها لتلبية احتياجاتهم وتوفير البرامج المناسبة لهم، وتوجيه قدراتهم بالمجالات التي يتقنونها أو تخصصوا بها، وسيتم اختيار المشاركين وفق معايير معينة ، واجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.
ودعا فريق العمل المتقاعدين من الراغبين في المشاركة للإجابة على أسئلة الاستبانة عبر الرابط التالي :
http://erp.nra.org.sa/survey/start/3/phantom
الجدير بالذكرأن مبادرة وائم هي إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين وتسعى لتحقيق رؤية 2030 ؛عبر تحفيز المتقاعدين للمشاركة في صناعة مستقبل الاقتصاد المعرفي ، وبالموائمة بين جيل المتقاعدين الذي يمتلك الخبرة التراكمية المعرفية والمهنية التخصصية في مجالات الحياة المختلفة وجيل الشباب الذي يمتلك الرغبة والواقعية للتعلم من خلال خبرات مجربة محكمة.


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