وائم تطلق استبانة الكترونية للمتقاعدين

سعيد العجل (صدى):

أطلقت الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالتعاون مع مكتب إيسام للاستشارات التعليمية والتربوية استبانة الكترونية ؛ تستهدف المتقاعدين للمشاركة في مبادرة وائم ، وتستمر لمدة شهرين بدءا من اليوم الاثنين ( 3/ ذو القعدة/1439هـ )الموافق (16 /يوليو/2018 م ) واشتملت الاستبانة على مسح معلوماتي عن تخصصات وخبرات ، وطموحات المتقاعدين؛ ليتم استثمارها لتلبية احتياجاتهم وتوفير البرامج المناسبة لهم، وتوجيه قدراتهم بالمجالات التي يتقنونها أو تخصصوا بها، وسيتم اختيار المشاركين وفق معايير معينة ، واجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.

ودعا فريق العمل المتقاعدين من الراغبين في المشاركة للإجابة على أسئلة الاستبانة عبر الرابط التالي :

http://erp.nra.org.sa/survey/start/3/phantom

الجدير بالذكرأن مبادرة وائم هي إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين وتسعى لتحقيق رؤية 2030 ؛عبر تحفيز المتقاعدين للمشاركة في صناعة مستقبل الاقتصاد المعرفي ، وبالموائمة بين جيل المتقاعدين الذي يمتلك الخبرة التراكمية المعرفية والمهنية التخصصية في مجالات الحياة المختلفة وجيل الشباب الذي يمتلك الرغبة والواقعية للتعلم من خلال خبرات مجربة محكمة.