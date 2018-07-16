طفلة بريطانية أصبحت أم لـ 3 أطفال بعد إرغامها على الزواج

لندن(صدى):

أرغم أب بريطاني طفلته البالغة من العمر 14 عام على الزواج من رجل يكبرها بـ 17 سنة، وفي ليلة الزفاف اغتصبها الزوج ثم حبسها في مكان صحراوي لا يوجد به مياه أو كهرباء، حتى أصبحت أما لثلاثة أطفال.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، قصة الطفلة والتي تدعى ” هاوا ” تم جرها على الأرض وهي تصرخ بشدة لتتزوج من رجل يبلغ من العمر 31 عام، اختاره لها والدها، وفي ليلة الزفاف اغتصبها ثم أجبرها على السفر لمنطقة جبلية دون كهرباء أو مياه.

قالت ” هاوا ” ، لقد بدأت أفقد عقلي وكنت على حافة الجنون، فحاولت مرات عدة الهرب ولكني لم أستطع وذات يوما فعلتها وهربت، ولكنني مازلت أتذكر الصدمات المريرة التي عشتها مع ذلك الرجل الذي زوجني له أبي ولا أعرف حتى الآن لماذا فعل ذلك ولكنه كان يعاني من ضغوط أجبرته على تلك الزيجة.

وأضافت ” هاوا ” ، كان والدي يضربني وهددني بالذبح إذا لم أوافق على العريس المتقدم وبعدها وضعني في سيارته وكان يبكي بشدة لأنه كان يعلم أنه يدمر حياتي.

وأكملت ” هاوا ” ، عشت مع زوجي سنوات وأنجبت منه 3 أطفال، ولكني كل مرة كنت أحاول الهرب حتى تمكنت من ذلك وعدت أنا وأطفالي لبيت والدي وغفرت له كل ما مضى مقابل أن يطلقني منه.