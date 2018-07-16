صندوق النقد الدولي: نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9%

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين توقعاته بشأن اقتصاد المملكة، مؤكدًا أنه سينمو بنسبة 1.9% في 2018، حيث توقع في وقت سابق أن ينمو بنسبة 1.7%.

وتأتي هذه التوقعات في تقرير دوري بشان أداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام.

في حين توقّعت مؤسسة جدوى للاستثمار للدراسات الاقتصادية في تقرير أصدرته هذا الشهر أن تزيد المملكة إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10.3 مليون برميل بنهاية 2018.