ام تكسر أنف ابنتها بعصا خشبية

أبو ظبي(صدى):

تعرَّضت فتاة إماراتية، إلى العنف المفرط من قبل والدتها، التي انهالت بالضرب المبرح عليها باستخدام عصا خشبية، حتى كسرت أنفها.

ولجأت الفتاة البالغة 22 عامًا من عمرها، إلى مركز الدعم الاجتماعي بعجمان، ومؤسسة ” حماية ” لإنهاء معاناتها مع والدتها، التي ضربتها حتى فقدت الوعي؛ بسبب تركها وظيفتها.

وأفادت صحف إماراتية، بأن الفتاة تعيش مع أخواتها الخمس اللواتي تتاروح أعمارهن بين 6 و18 عامًا، مع أمها وزوج أمها، ويتعرضن للتعنيف من قبل والدتهن منذ فترة طويلة.

وانفصلت الأم عن والد بناتها، ثم تزوجت بأخر وبقيت معها البنات، وهن يتعرضن للعنف الدائم منها بسبب ضغوط مالية، فيما يظل والدهن خارج الدولة ولا يعرف عنهن شيئًا.