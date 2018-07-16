بالفيديو.. استهدافات جديدة للتحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن

فهمي محمد(صدى):

عرض العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يرصد الاستهدافات التي تمت بنجاح ضد أهداف جديدة لقوات التحالف في اليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين، بمشاركة شيوخ وأعيان محافظة صعدة، حيث شملت الاستهدافات مهاجمة خطوط الإمدادات التابعة للميليشات الحوثية التابعة لإيران في صعدة.

وتضمنت مهاجمة‏ برج اتصالات عسكري للميليشيا الحوثية التابعة لإيران، وذلك بعد تدمير المنظومة الأسبوع الماضي ومهاجمة شاحنات إمداد للميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى مهاجمة عربة نقل أسلحة وذخيرة ‏للميليشيا الحوثية التابعة لإيران (ميدي).

‎‎وشملت الاستهدافات، استهداف ومهاجمة عناصر حوثية مسلحة تحاول التقدم للجبهات، واستهداف ومهاجمة عربة نقل إمداد للميليشيات الحوثية التابعة لإيران (الملاحيظ).

وأكد شيوخ وأعيان صعدة، أن منطقتهم هي الأكثر تضررًا من سياسات ‏الحوثيين، معتبرين إياهم ” كابوسًا ” يجب أن ينزاح، وموضحين أن أهم مطالبهم باستمرار التحالف في العمليات العسكرية حتى هزيمة الحوثيين.‏