بالفيديو.. أحلام تعترف بإجرائها عملية تجميل غريبة
اعترفت الفنانة أحلام، اليوم الإثنين، من خلال فيديو لها على حسابها الشخصي عبر ” إنستجرام ” بخضوعها لعملية تجميل جديدة.
وظهرت في الفيديو أثناء وجودها في عيادة طبيب التجميل، وتحدثت فيه عن خضوعها لعملية ” الشفاه الماسية ” ، وبدت من دون ماكياج.
وعلقت على الفيديو قائلة: بتاريخ 21/7 إن شاء الله حفلي الكبير في لوس أنجليس، وأنا متعودة قبل أي حفل عشان تشوفوني أجمل، وأكيد بعد التعب والإرهاق والطيران والسفر، لازم زيارة خاصة عند الدكتور.
بتاريخ ٢١/٧ ان شاء الله حفلي الكبير في لوس انجلوس وانا متعودة قبل اي حفل عشان تشوفوني اجمل واكيد بعد التعب والإرهاق والطيران والسفر لازم زياره خاصه عند دكتور دري في #باريس @clinic.dr.dray انصحكم اذا كنتوا في فرنسا لانه مخلص و طبيعي جدا وترى هذا مش اعلان انا دائماً صادقه معاكم واحبكم مثل ما تحبوني @clinic.dr.dray #paris #i #love #my #dr #stunning #cantwait #usa #ahlamalshamsi #ahlam #queen 👑👸🏻
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