بالفيديو.. أحلام تعترف بإجرائها عملية تجميل غريبة

أماني الغامدي(صدى):

اعترفت الفنانة أحلام، اليوم الإثنين، من خلال فيديو لها على حسابها الشخصي عبر ” إنستجرام ” بخضوعها لعملية تجميل جديدة.

وظهرت في الفيديو أثناء وجودها في عيادة طبيب التجميل، وتحدثت فيه عن خضوعها لعملية ” الشفاه الماسية ” ، وبدت من دون ماكياج.

وعلقت على الفيديو قائلة: بتاريخ 21/7 إن شاء الله حفلي الكبير في لوس أنجليس، وأنا متعودة قبل أي حفل عشان تشوفوني أجمل، وأكيد بعد التعب والإرهاق والطيران والسفر، لازم زيارة خاصة عند الدكتور.