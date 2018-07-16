سفارة المملكة بفرنسا توجه تحذير عاجل للمواطنين والمقيمين

عادل الحربي (صدى):

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًّا تحذر فيه المواطنين من أحداث العنف التي تشهدها البلاد عقب فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم

وذكرت أن السفارة تحيط كل المواطنين المقيمين والزائرين بتوخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ

على الأرقام التالية وفي كافة الأوقات رقم السفارة

0033156794000، شؤون المواطنين 0033626238195 ، 0033673656324

يجدر الإشارة إلى أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 292 شخصا في كل أنحاء فرنسا خلال الاحتفالات التي شهدتها البلاد أمس الأحد عقب فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، حسبما أفاد المتحدث بإسم وزارة الداخلية الفرنسية.