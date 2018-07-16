شاهد.. هكذا ظهر لاعبو الاتحاد أثناء تدريباتهم بمعسكر النمسا

ماجد محمد(صدى):

أدى لاعبو نادي الاتحاد، اليوم الاثنين،تدريباتهم في المعسكر الخارجي بالنمسا، استمرارا لما بدأوه في جدة.

ونشر ” الاتحاد ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” صورًا للاعبين أثناء تواجدهم داخل المعلب وأدائهم التدريبات فيما يستمر معسكر النمسا إلى الخامس من أغسطس القادم، حيث ظهر اللاعبين في حالة إصرار ورغبة في الظهور بشكل قوي في الموسم الجديد.

ووضع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للاتحاد برنامج تدريبي خاص للمولد؛ حتى يتمكن من رفع لياقته البدنية، تمهيدًا لوصوله للمستوى المطلوب في أسرع وقت ممكن.

وكان المولد قد حصل على إجازة عقب انتهاء مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم التي اختتمت أمس في روسيا.

وكان الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عن وصول فهد المولد إلى مقر معسكر ” النمور ” في النمسا؛ لينضم إلى بقية زملائه الذين سبقوه إلى المعسكر.