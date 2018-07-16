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صورة نادرة لتدشين الملك عبد العزيز أول ناقلة نفط بحرية

صورة نادرة لتدشين الملك عبد العزيز أول ناقلة نفط بحرية
عادل الحربي(صدى):

تداولت صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -، اليوم الإثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يدشن أول ناقلة نفط تبحر من ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية عام 1358هـ/ 1939م.

وأوضحت الصورة المتداولة للملك المؤسس ” عبدالعزيز آل سعود ” ، ظهوره وهو يمازح المهندس الأمريكي ” فلويد أولجير ” من شركة ” سوكال ” أثناء تدشينه الناقلة سوكال ” دي. جي. سكوفيلد ” قبل أكثر من 79 عام.

والجدير بالذكر أن الملك ” عبد العزيز آل سعود ” – رحمه الله -، فتح الصمام لضخ أول شحنة نفط مصدرة من رأس تنورة إلى الباخرة، في الأول من مايو 1939م، وسط حضور عدد كبير من المسؤولين والمهندسين الأمريكيين والمواطنين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1463 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 8 دقائق

ذكراك عطرة ويشع النور من وجهك

الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى يارب العالمين

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