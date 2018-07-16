صورة نادرة لتدشين الملك عبد العزيز أول ناقلة نفط بحرية
تداولت صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -، اليوم الإثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يدشن أول ناقلة نفط تبحر من ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية عام 1358هـ/ 1939م.
وأوضحت الصورة المتداولة للملك المؤسس ” عبدالعزيز آل سعود ” ، ظهوره وهو يمازح المهندس الأمريكي ” فلويد أولجير ” من شركة ” سوكال ” أثناء تدشينه الناقلة سوكال ” دي. جي. سكوفيلد ” قبل أكثر من 79 عام.
والجدير بالذكر أن الملك ” عبد العزيز آل سعود ” – رحمه الله -، فتح الصمام لضخ أول شحنة نفط مصدرة من رأس تنورة إلى الباخرة، في الأول من مايو 1939م، وسط حضور عدد كبير من المسؤولين والمهندسين الأمريكيين والمواطنين.
فهد[ عدد التعليقات: 1463 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
فيصل[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 8 دقائق
ذكراك عطرة ويشع النور من وجهك
الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى يارب العالمين