بالفيديو.. 6 مواقف إنسانية شهدها المونديال منها مشاركة أبناء شهداء المملكة بحفل الافتتاح

نواف السالم(صدى):

نشر المركز العالمي لمكافحه الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، مقطع فيديو يرصد فيه بعض المواقف الإنسانية والمشاهد المؤثرة التي حديث في بطولة كأس العالم بروسيا.

وسلَّط الفيديو الذي نشره المركز عبر ” تويتر ” ، الضوء على مشاركة أبناء ضحايا العمليات الإرهابية في المملكة في حفل افتتاح البطولة، إضافة إلى رفع لاعبي منتخب أيسلندا قميص حارس المنتخب النيجيري المصاب بسرطان الدم قبل لقاء المنتخبين في دور المجموعات.

كما تضمنت المواقف الإنسانية التي رصدها الفيديو، قيام لاعب المنتخب الإسباني ” إيسكو ” برفع عصفور سقط في أرض الملعب أثناء المباراة، و حمل مشجعين من المكسيك وكولومبيا مشجعًا مصريًّا من ذوي القدرات الخاصة لمساعدته على مؤازرة منتخب بلاده.

وشملت تلك المواقف، قيام لاعبي منتخب السويد بالدفاع عن زميلهم جيمي دورماز ذي الأصول التركية بعد تعرضه لشتائم عنصرية، وأخيرًا تعاطف اللاعبين والمدربين والمسؤولين مع أطفال تايلاند الذين احتجزوا داخل الكهف.