أمير الحدود الشمالية يتسلم تقرير الدفاع المدني عن حادثة حريق مستشفى رفحاء العام

محمد السعران(صدى):

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, تقرير الدفاع المدني بالمنطقة, الذي قدمه مدير الدفاع المدني اللواء مانع بن شايع القحطاني عن حادثة حريق غرفة الولادة في مستشفى رفحاء العام, الذي لم ينتج عنه أي إصابات ولله الحمد.

ونوّه سموه بسرعة مباشرة فرق الدفاع المدني للحادثة مما كان له الأثر بعد مشيئة الله في تقليل الآثار وسلامة المرضى, مشدداً على ضرورة أن تعمل إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الحدود الشمالية على تقصي الحقائق وبحث الأسباب وتحديد المسؤوليات بكل وضوح وشفافية، واعتماد الحلول الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً.