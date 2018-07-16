استياء من فتاة عربية ظهرت في بوليود

أماني الغامدي(صدى):

سادت حالة من الاستياء بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب انتشار مقاطع فيديو لفتاة مغربية تٌدعى ” نورا فتحي ” ، عقب ظهورها في عدد من البرايمات بالبرامج والإعلانات في الهند وهي ترقص .

يٌشار إلى أنه ولدت نورا في السادس من فبراير عام 1989 بكندا، من أب وأم مغربيين ، وعاشت هناك حيث بدأت أولى خطواتها نحو الشهرة في مجال عرض الأزياء .

وحين بلغت الرابعة والعشرين قررت الانتقال إلى مومباي، عاصمة الهند، لتظهر في بعض الاعلانات التلفزيونية وتشارك في العديد من عروض الأزياء .

وشاركت نورا في برنامج التلفزيون الواقعي ” big boss ” وهو النسخة الهندية من البرنامج الشهير ” big brother ” ، ورغم مشاركتها لأربع أسابيع فقط ،إلا أنها استطاعت حصد قاعدة جماهيرية كبيرة من متتبعي البرنامج، خاصة بعد إعلان أحد المشاركين حبه لها على الملأ وتقدمه لخطبتها، وإشادة النجم الهندي سلمان خان بمواهبها في الرقص والغناء في أحد البرايمات.