التحالف العربي: 161 صاروخا بالستيا أطلق باتجاه المملكة منذ بداية الحرب

فهمي محمد(صدى):

أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تجنيد الأطفال في اليمن للقتال في صفوفها.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للتحالف بحضور وجهاء وشيوخ وأعيان صعدة، اليوم الاثنين، أن هناك 161 صاروخًا بالستيًا أطلق باتجاه المملكة منذ بداية الحرب.

وأشار إلى أن هناك تعاون وثيق بين قوات التحالف وأبناء محافظة صعدة، مضيفًا أن الكثير من أبناء صعدة يرفضون التدخل الإيراني.

وأكد أن التحالف العربي، استهدف منصة اطلاق صورايخ باليستية في صعدة.