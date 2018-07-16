بالصور.. ألفاروميو جوليا 2019 تتزود بتجهيزات قياسية جديدة وخيارات أكثر

أميرة خالد(صدى):

زودت ألفاروميو سيارتها جوليا 2019 بالعديد من التجهيزات الجديدة وحصلت نسخة Ti Sport من السيارة على عجلات ألومنيوم قياس 19 بوصة أما نسخة Quadrifoglio فتميزت بمقاعد خلفية قابلة للطي بنسب 402040 مع مكابح نحاسية اللون.

ويمكن الحصول على السيارة بعجلات ألومنيوم Bright Cerchio قياس 17 بوصة أو 19 بوصة ألومنيوم مصقولة مع اضافة ألوان خارجية جديدة تشمل الرمادي ليباري ميتاليك والتيتانيوم ايمولا ميتاليك مع اضافة خيارات جديدة للمقصورة الداخلية. وستتوفر كل نسخ السيارة ومستويات التجهيز بتسخين في المقاعد الخلفية ونظام انذار راقي كما سيتوفر للسيارة 3 باقات خارجية اختيارية تشمل Nero Edizione, Ti Sport Carbon, وExterior Carbon Fiber والأخيرة حصرية لنسخ Quadrifoglio.

وستتألق باقة نسخ السيارة في أمريكا من 6 نسخ تبدأ من جوليا ثم جوليا سبورت وجوليا Ti وجوليا Ti Sport وجوليا Ti لوسو وجوليا Quadrifoglio ، والنسخ الخمسة الأولى تتوفر بمحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 280 حصان كما سيتوفر في اوروبا محرك ديزل 2.2 لتر بشاحن توربيني .