” الجوازات ” تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة حجز المواعيد

علي القحطاني(صدى):

وجهت المديرية العامة للجوازات، دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين، للاستفادة من خدمة حجز المواعيد، لمراجعة إدارات الجوازات وإنهاء إجراءاتهم.

وناشدت المديرية، المستفيدين من الخدمات الإلكترونية ” خدمة حجز المواعيد ” ، بعدم حجز أكثر من موعد للمراجعة لمرة واحدة، وذلك حتى يتم تقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، موضحة أنه بإمكان المواطن أو المقيم الدخول إلى حسابه الشخصي عبر منصة خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر ” ، واختيار الخدمة التي يرغب بها، ومن ثم تحديد قائمة المواعيد، واختيار الإدارة التي يرغب مراجعتها، والتاريخ والوقت المناسب لذلك.

وبيّنت ” الجوازات ” للمواطنين، أنه عند إصدار أو تجديد جوازات السفر عبر منصة ” أبشر ” ، فإن ذلك لا يتطلب حجز موعد لاستلام الجواز، وبإمكان المستفيد من الخدمة مراجعة إدارة الجوازات ” شعبة تسليم جواز السفر ” ، والحصول على تذكرة انتظار، وذلك من خلال جهاز نظام التذاكر الإلكترونية الموجود داخل صالة الإنتظار، والذهاب لكاونتر تسليم الجواز بناءً على رقم التذكرة.

فيما أشارت ” الجوازات ” ، إلى أنها وفرت العديد من الوسائل التقنية للتسجيل في خدماتها الإلكترونية، وتفعيل الحساب، وإضافة وتحديث أرقام الهواتف، موضحة أنه يمكن الإطلاع على أقرب جهاز مزود للخدمة، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا