تونس تستعد لإرسال مدربات إلى المملكة لتعليم المواطنات القيادة
أكدت الهيئة الوطنية التونسية لمدارس تعليم قيادة السيارات، عن استعدادتها لإرسال مدربات إلى المملكة لتدريب المواطنات على القيادة، وذلك بعد أن تم تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة منذ شوال الماضي.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة، محمود بوقديدة، أنه يوجد اتصالات مع السفارة السعودية للتنسيق معها في هذا الحدث، وذلك ليأخذ طابعه الرسمي للحفاظ على حقوق الجميع.
وأشار ” بوقديدة ” إلى أنه تم تقديم قائمة بأسماء مدربات تونسيات لإرسالهن إلى المملكة، لافتًا إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة التونسية للتعاون الفني في هذا الإطار.
همس[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 48 دقيقة
ليش تونسيات فيه بنات كثير يعرفون يسوقون وظفوهم مايحتاج نجيب ناس من برا وتقولون ماعندنا وظايف 😒
شجون[ عدد التعليقات: 956 ] نشر منذ 47 دقيقة
شمعنى تونس ؟ معروفين بمهارتهم في السواقة مثلاً ؟!
طلال[ عدد التعليقات: 2001 ] نشر منذ 47 دقيقة
ليه ماتجيبوا مغربيات
ماجد[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 47 دقيقة
شكراً جزيلاً عندنا رجالنا يعلمون الحريم اللي برا مفسده
عمار[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 46 دقيقة
نستعين بالله العلي العظيم على كل من أراد لبلادنا نشر السوء والشر وعلى كل من أراد إفساد أمننا وعز اهلنا بتعظيم شعائر الله ومجاهدة الأنفس عن ترك الطاعات والصلوات واتباع الشهوات .