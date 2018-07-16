تونس تستعد لإرسال مدربات إلى المملكة لتعليم المواطنات القيادة

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة الوطنية التونسية لمدارس تعليم قيادة السيارات، عن استعدادتها لإرسال مدربات إلى المملكة لتدريب المواطنات على القيادة، وذلك بعد أن تم تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة منذ شوال الماضي.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة، محمود بوقديدة، أنه يوجد اتصالات مع السفارة السعودية للتنسيق معها في هذا الحدث، وذلك ليأخذ طابعه الرسمي للحفاظ على حقوق الجميع.

وأشار ” بوقديدة ” إلى أنه تم تقديم قائمة بأسماء مدربات تونسيات لإرسالهن إلى المملكة، لافتًا إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة التونسية للتعاون الفني في هذا الإطار.