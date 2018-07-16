إطلاق المكتبة الرقمية العربية الصينية يحظى بالاهتمام

سعيد العجل(صدى):

حظي إطلاق المكتبة الرقمية العربية الصينية التي أشرفت عليها جامعة الدول العربية وتكليف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بتطويرها والعمل على بنائها بشكل عصري باهتمام بالغ من القيادات الصينية والعربية، حيث أعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ عن التأسيس الرسمي للمركز الصيني العربي للتواصل الإعلامي، والانطلاق الرسمي لمشروع المكتبة الرقمية الصينية العربية.

وأشار خلال كلمته الرئيسة في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي والتي ألقى فيها كلمة بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس الجانب العربي معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، والوفود المشاركة، وذلك في يوم الثلاثاء 10 يوليو 2018، إلى أهمية نشر مفهوم يدعو إلى السلام والتناغم والحق، وحسن تنظيم الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية،و تبديد سوء الفهم عبر الحوار وتسوية الخلافات بالتسامح. وإبراز المحتويات الايجابية والسليمة الداعية لتكريس الانسجام في مختلف الاديان، والتفسير الصحيح لها، تماشيا مع متطلبات العصر. والتعاون في بناء شبكة إنترنت نزيهة.

وتعد المكتبة الرقمية العربية الصينية الأنموذج الثالث الذي تطرحه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لحفظ التراث الفكري بكل أشكاله، حيث أنشأت مركز الفهرس العربي الموحد الذي جعلت من الرياض مقراً له وبعضوية أكثر من 4000 مكتبة عربية تم العمل على تكوينه منذ عشر سنوات وأطلقت من خلاله بوابات لمعظم الدول العربية على أن تساعد هذه البوابات في الإجمالي الكلي لكل دولة على حده وبالتالي للدول العربية من خلال المخرجات النهائية المجتمعة عبر البوابة الموحدة، حيث تجاوزت من خلال هذا العمل على جمع وتوثيق أكثر من مليوني تسجيلة ببليوجرافية وربطها في المحرك العالمي عبر شراكاتها الدولية والتي تأتي شركة المكتبات المحوسبة الأمريكيةOCLC من خلال الفهرس العالمي WORLDCAT أحد أبرز التعاونات التي أوجدتها مكتبة الملك عبدالعزيز وأفادت المكتبات العربية منها.