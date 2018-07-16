بنفيكا يوافق على عرض الهلال لاستعارة كاريلو
تلقى نادي الهلال، اليوم الاثنين، موافقة نادي بنفيكا البرتغالي على عرضه المقدم بشأن استعارة لاعبه البيروفي كاريلو لمدة موسم.
وكان نادي بنفيكا اشترط على الهلال الحصول على 4 ملايين يورو للموافقة على رحيل كاريلو للهلال لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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طلال[ عدد التعليقات: 2001 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاعب كبير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 50 دقيقة
لاعب مطلوب من ايفيرتون وقدم مونديال جيد طبيعي بنفيكا ماراح يفرط فيه الا ف مبلغ كبير الاعاره حل مع خيار الشراء الموسم الجاي ب 15m$