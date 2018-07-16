بنفيكا يوافق على عرض الهلال لاستعارة كاريلو

خالد يحي(صدى):

تلقى نادي الهلال، اليوم الاثنين، موافقة نادي بنفيكا البرتغالي على عرضه المقدم بشأن استعارة لاعبه البيروفي كاريلو لمدة موسم.

وكان نادي بنفيكا اشترط على الهلال الحصول على 4 ملايين يورو للموافقة على رحيل كاريلو للهلال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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