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بنفيكا يوافق على عرض الهلال لاستعارة كاريلو

بنفيكا يوافق على عرض الهلال لاستعارة كاريلو
خالد يحي(صدى):

تلقى نادي الهلال، اليوم الاثنين، موافقة نادي بنفيكا البرتغالي على عرضه المقدم بشأن استعارة لاعبه البيروفي كاريلو لمدة موسم.

وكان نادي بنفيكا اشترط على الهلال الحصول على 4 ملايين يورو للموافقة على رحيل كاريلو للهلال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2001 ] نشر منذ 52 دقيقة

لاعب كبير

[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 50 دقيقة

لاعب مطلوب من ايفيرتون وقدم مونديال جيد طبيعي بنفيكا ماراح يفرط فيه الا ف مبلغ كبير الاعاره حل مع خيار الشراء الموسم الجاي ب 15m$

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