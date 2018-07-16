بعد اتهامهم بجرائم إرهابية.. محاكمة 4 متهمين والمطالبة بقتل 3 منهم

عادل الحربي(صدى):

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالنظر في قضية مكونة من 4 متهمين جميعهم ” سعوديو ” الجنسية؛ وذلك بعد ارتكابهم عدة جرائم، وقد تم تسليمهم لوائح الدعوى؛ للرد عليها في الجلسة القادمة، حيث طالب المدعي العام بالحكم بالقتل تعزيزًا لـ 3 منهم وعقوبة تعزيرية مشددة على الرابع إضافة لعقوبات أخرى.

وعن جرائم المتهمين الـ 4، فمن أبرز التهم الموجهة إليهم انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والمشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة بالاضافة لإنضمامهم لخلية إرهابية تابعة لداعش، وإنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، استعمال محررًا مزورًا منسوبًا إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام