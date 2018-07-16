أمير الشمالية يرأس اجتماع القطاعات الأمنية الأعضاء في لجنة الحج

محمد السعران(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة في قاعة الاجتماعات، اليوم, اجتماع القطاعات الأمنية الأعضاء في اللجنة .

وبحث المجتمعون استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، موجها سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان : إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة , إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام ، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.