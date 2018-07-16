طي قيد 38 مراقبا للمساجد بجازان.. و ” الشؤون الإسلامية ” تعلق

تركي السالم(صدى):

علق المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان، على قرار طي قيد 38 مراقبًا للمساجد في فرع الوزارة بجازان.

وأوضح أن قرار طي قيدهم كان إجراء نظاميًا بني على توجيه سابق من مقام الوزارة، لافتًا إلى أن هؤلاء المراقبين كانوا مكلفين لفترات مؤقتة حتى تصدر اللائحة المنظمة لتعيين المراقبين.

وأَضاف أنه عندما صدرت اللائحة المنتظرة تم إلغاء تكليفهم بالعمل، على أن تستكمل إجراءات تعيين من يرغب منهم مراقب مساجد وفق اللائحة الجديدة.

كما أشار إلى أن هذا الأمر يعتبر إجراء تنظيمي وإدارة الفرع تعكف حاليًا على دراسة احتياجات الفرع والرفع بها لمقام الوزارة حسب التوجيهات المبلغة لها.

وكان قد تفاجأ 38 مراقبًا للمساجد في فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، بقرار طي قيدهم، بناءً على توجيه مدير عام فرع منطقة جازان، وسط شكاوى من المراقبين الذبن تم طي قيدهم.