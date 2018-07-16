أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع البريد السعودي بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع البريد السعودي بالمنطقة نافع أبا الوكل، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن أعمال البريد ومشروعاته في المنطقة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على البرامج التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي مثل برنامج “واصل” وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المواطنين, بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030, منوّها بالدور الذي يقوم به فرع البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للأهالي.

وحث الأمير فيصل بن خالد, فرع المؤسسة بالمنطقة على متابعة مؤشرات الأداء لقياس جودة خدماتها ورضا عملائها، بما يضمن دفع عجلة الحكومة الإلكترونية، وتنمية حركة التجارة الإلكترونية.

وقدم أبا الوكل باسمه ونيابة عن منسوبي فرع البريد بالمنطقة والفروع بالمحافظات عن شكره وتقديره لسموه على استقباله ومتابعته الدائمة لكل ما يقدمه الفرع للمنطقة وأهلها.