بالفيديو.. النصر يضم الدولي المغربي نور الدين مرابط
أعلن نادي النصر، اليوم الاثنين، عن التوقيع رسميًا مع الدولي المغربي نور الدين مرابط، لاعب خط وسط فريق واتفورد الإنجليزي.
ونشر ” النصر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقطع فيديو للاعب المغربي، موضحًا من خلاله صفاته ومهاراته؛ فيما لفت إلى أنه تم التعاقد معه لمدة 3 مواسم.
طلال[ عدد التعليقات: 2001 ] نشر منذ 55 دقيقة
نور الدين مرابط مكسب كبير جدا للنصر🤙🏽
ماجد[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 54 دقيقة
#النصر صمت كثيرًا .. وسينفجر بصفقات من نار.. بدأ بنجم المغرب “نور الدين مرابط” .. والأنباء تشير لـ اقترابه من نجم نيجيريا الخطير “أحمد موسى” بالإضافة لأسماء قوية أخرى.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 54 دقيقة
• لايمكن وصف قوّة الدوري الموسم القادم.
همس[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 53 دقيقة
نور الدين مرابط مهاري وصاحب بٌنية جسمانية قويه واهم عنصر فقدناه في السنوات الاخيرة الروح القتالية في الملعب
مبروك 💛💙👏🏻