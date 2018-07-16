بالفيديو.. النصر يضم الدولي المغربي نور الدين مرابط

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، اليوم الاثنين، عن التوقيع رسميًا مع الدولي المغربي نور الدين مرابط، لاعب خط وسط فريق واتفورد الإنجليزي.

ونشر ” النصر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقطع فيديو للاعب المغربي، موضحًا من خلاله صفاته ومهاراته؛ فيما لفت إلى أنه تم التعاقد معه لمدة 3 مواسم.