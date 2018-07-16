بالصور.. ” الجوازات ” تستقبل حجاج بيت الله الحرام

حمود العنزي(صدى):

بدأت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، في استقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام 1439هـ عبر جميع منافذها، بكل سهولة ويسر.

واستقبلت كلًا من ” جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بصالات الحج، وجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بصالة الحجاج في مدينة جدة “، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، أن المديرية العامة للجوازات أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وإعداد كوادرها البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال حج هذا العام.

وأكد ” اليحيى ” أن الجوازات مستمرة في تنفيذ مبادرة ” طريق مكة ” التي تقدمها المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 من خلال خدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج من دولتي ماليزيا وأندونيسيا، حيث تقوم الجوازات بإنهاء إجراءات دخولهم من مطاري كوالالمبور وجاكرتا قبل وصولهم للمملكة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

كما أشارت إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءات دخولهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله وبمتابعة وإشراف من سمو وزير الداخلية.

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