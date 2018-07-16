فتيات يكشفن عن مواقف طريفة تعرضن لها أثناء قيادة السيارة

نايف السالم(صدى):

قصّ عدد من الفتيات، مواقف طريفة تعرضن لها خلال قيادتهن للسيارة، وتجاربهم في قيادة المركبات، فضلًا عن الصعوبات التي واجهتهن أثناء القيادة.

وبدأت إحدى المواطنات تروي تجربتها مع القيادة، معتبرة أن تجربة القيادة التي مارستها تجربة ” فوق الوصف ” ، مؤكدة أنها منحتها الحرية في اختيار الأماكن التي تذهب إليها، ولا تجد صعوبة فيها.

وعن الطرائف التي واجهتها أثناء قيادة سيارتها، روت المواطنة أنها حين ذهبت لتعبئة إطارات سيارتها بالهواء، كانت تنوي دفع 50 ريالًا مقابل الهواء، ولم تكن تعلم أنه مجانًا، وفي أحد الأيام الأخرى، كانت قاصدة الصراف الآلي ولم تنتبه إلا وهي فوق الرصيف.

فيما أعربت أخرى عن سعادتها بقيادة السيارة، مبينة أنها حققت حلمها مع إحدى صديقاتها، فطالما تخيلت أنها تقود السيارة، وتمر على صديقتها كي ترافقها في المشاوير الخاصة بها.

ومن جانبها، كشفت مواطنة أخرى عن استفادتها من تجربة القيادة، فأصبحت لا تسير وراء سيارة تاكسي، فضلًا عن تمكنها من الابتعاد عن الشاحنات ووايتات الماء قدر الإمكان.

وعن بعض الصعوبات التي واجهت الفتيات عند قيادتهن السيارة، أشارت إحداهن إلى أن قلق أسرتها عليها من القيادة، كان من هذه الصعوبات، لكنها فهمت الآن أسباب خوفهم عليها، مبينة أن معظم قائدي السيارات لا يطبقون أنظمة المرور، لافتة إلى أنه قد حان الوقت الآن للالتزام بالقوانين من الجميع دون تراجع.