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بالصور.. النصر يواصل تدريباته الصباحية في سويسرا

بالصور.. النصر يواصل تدريباته الصباحية في سويسرا
نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لنادي النصر، صباح اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره الإعدادي بمدينة سانت غالين السويسرية، وذلك بحضور رئيس البعثة، الأستاذ عبدالكريم المنصور.

وأوضح ” النصر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المدرب كارينيو، قسّم اللاعبين في الفترة الصباحية إلى مجموعتين؛ الأولى بدأت تدريباتها عند الثامنة صباحًا؛ والثانية عند التاسعة صباحًا بتوقيت سويسرا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 1 ساعة

ادارة النصر تحذر الانديه من الوديان بدا السيل💛

[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 1 ساعة

كفوووو الله يبارگ بنادينا وفي اللاعبين

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