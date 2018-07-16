بالصور.. النصر يواصل تدريباته الصباحية في سويسرا
واصل الفريق الأول لنادي النصر، صباح اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره الإعدادي بمدينة سانت غالين السويسرية، وذلك بحضور رئيس البعثة، الأستاذ عبدالكريم المنصور.
وأوضح ” النصر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المدرب كارينيو، قسّم اللاعبين في الفترة الصباحية إلى مجموعتين؛ الأولى بدأت تدريباتها عند الثامنة صباحًا؛ والثانية عند التاسعة صباحًا بتوقيت سويسرا.
ماجد[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 1 ساعة
ادارة النصر تحذر الانديه من الوديان بدا السيل💛
عمار[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 1 ساعة
كفوووو الله يبارگ بنادينا وفي اللاعبين