بالصور.. النصر يواصل تدريباته الصباحية في سويسرا

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لنادي النصر، صباح اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره الإعدادي بمدينة سانت غالين السويسرية، وذلك بحضور رئيس البعثة، الأستاذ عبدالكريم المنصور.

وأوضح ” النصر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المدرب كارينيو، قسّم اللاعبين في الفترة الصباحية إلى مجموعتين؛ الأولى بدأت تدريباتها عند الثامنة صباحًا؛ والثانية عند التاسعة صباحًا بتوقيت سويسرا.