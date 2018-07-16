حقيقة الصور التي انتشرت لمدرب كرواتيا أثناء زيارته للمملكة

ماجد محمد(صدى):

انتشرت مجموعة من الصور، للمدرب الكرواتي، زلاتكو داليتش، أثناء زيارة قام بها إلى المملكة؛ حيث أوضح رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، أن الزيارة كانت في مخيم المدلج السنوي وتجمع كبار العائلة إبراهيم المدلج ومحمد العبدالمحسن المدلج.

وأشار ” المدلج ” إلى أنه كان هناك مسابقة ثقافية بمشاركة أبناء الأسرة، نافيًا ما يشاع أنها لمراجعة عقد المدرب مع نادي الفيصلي، متحدثًا عن قصة نجاح المدرب الأبرز في كأس العالم، والذي أوصل منتخب بلاده إلى نهائي المونديال.

وأوضح: ” استشارني قبل أن يدرب منتخب كرواتيا وكنت مؤيداً له بقوة ” ، مضيفًا: ” في عام 2010 عُرض علي ملف مدرب مغمور قادم من كرواتيا، طلبت مقابلته في دمشق، وأعجبتني شخصيته وطموحه وإجابته على أسئلتي، فقد سألته: لماذا تريد أن نتعاقد معك؟ فأجاب الرجل المرهق من طول الرحلة الجوية القادمة من زغرب: أريد تحقيق النجاح وصناعة اسم كبير في منطقة الخليج.. فتم توقيع عقد لمدة عامين، وبأجر سنوي يبلغ 230 ألف دولار. ”

وتابع: ” زلاتكو كان غريباً بعض الشيء، فأول طلب له بعد توليه تدريب نادي الفيصلي حضور اللاعبين إلى التدريب السادسة فجراً، ونشأت علاقة أسرية رائعة بين أسرة زلاتكو وأسرة المدلج، ولكن لم يمنع هذا الود من رحيل المدرب الكرواتي إلى الرياض لتولي تدريب أولمبي الهلال بعد عامين ناجحين. ”