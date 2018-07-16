” فيديو ” يرصد لحظة مروعة لقتل رجل أمام عائلته

برازيليا(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو إقدام مجهول على قتل رجل يُدعى أندريه ريبيرو، أمام عائلته بأحد شوارع البرازيل.

وأظهر المقطع ” ريبيرو ” البالغ من العمر 46 عامًا وهو يشق الطريق للجانب الآخر من السيارة؛ ليفتح الباب ويحمل طفله من يد زوجته؛ ليظهر القاتل فجأة مشهرًا سلاحه ويرتدي قميص أبيض وقبعة بيسبول؛ لينظر إليه ” الأب ” بنظرة يشوبها التعجب ويعطي الطفل لزوجته دون أن يظهر أي خوف.

وساق القاتل ” ريبيرو ” إلى السيارة وجعله يركع؛ ثم أفرغ فيه خمس طلقات نارية؛ ليتوفى ” ريبيرو ” على الفور إلا أن زوجته وطفله لم يصابا بأذى وفر القاتل من المكان؛ ولا يزال الدافع وراء التنفيذ غير واضح.