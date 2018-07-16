وزير الحرس الوطني يقلد عددا من الضباط رتبهم الجديدة

الرياض(صدى):

قلّد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة اليوم, عدداً من ضباط الحرس الوطني رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء وهم: اللواء طيار ركن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعيدان , واللواء طيار ركن محمد بن سيف بن فهد السيف , واللواء مهندس عبدالعزيز بن حمد بن ناصر المقبل , واللواء طبيب سعد بن حمد بن محمد الدهيمي ، واللواء طبيب رافع بن حسن بن رافع الشهري , واللواء مهندس ركن حسن بن علي بن جابر أبو ساق , واللواء ركن سلطان بن محمد بن عشق القحطاني , واللواء ركن سعيد بن محمد بن متعب العمري , واللواء متعب بن سعدي بن جهيم الرويلي.

ورفع سمو وزير الحرس الوطني الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – للدعم اللامحدود الذي تلقاه وزارة الحرس الوطني في سبيل أداء واجبها ورسالتها المناطة بها على أكمل وجه، أسوة ببقية القطاعات العسكرية التي تشترك جميعها في شرف الذود عن حمى حدود الوطن الغالي والمحافظة على أمنه وحماية مقدساته ومقدراته ومكتسباته.

وهنأ سموه الضباط المترقون بالثقة الملكية, متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية لخدمة دينهم ثم ملكهم ووطنهم.

من جانبهم عبر الضباط المترقون عن بالغ الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه الثقة الغالية، سائلين الله أن يكونوا عند حسن الظن، مجددين الولاء والعزيمة في أداء واجبهم خدمة لدينهم ثم ملكهم ووطنهم.

وأعربوا عن شكرهم لسمو وزير الحرس الوطني، لما يوليه من دعم ورعاية لمنسوبي الحرس الوطني، وتشرفهم بتقليدهم رتبهم الجديدة، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر التقليد معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الضباط اللواء جميل بن ساعد العميري.