بالفيديو.. طريقة استخدام خدمة ” مدى Pay ” للدفع عبر الجوال

علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو، كيفية استخدام خدمة “مدى Pay ” ، للدفع عبر الجوال في المتاجر والأسواق داخل وخارج المملكة.

وأوضح المقطع، أنه للاستفادة من هذه الخدمة، عليك تحميل تطبيق “مدى Pay ” ، على هاتفك، وإضافة معلومات بطاقتك البنكية، والتأكد من أن البطاقة عليها شعار ” مدى ” ، وأن جهاز نقاط البيع عليه شعار ” أثير ” إذا كان داخل المملكة، أو شعار ” EMV ” إذا كان خارج المملكة.

وبعد ذلك، افتح التطبيق، وحدد البطاقة التي ستدفع من خلالها، ومرر الجوال على الجهاز، ليتم خصم المبلغ المحدد، علمًا بأن الحد الأعلى للسحب حاليًا هو 100 ريال.

ومن مميزات تطبيق الدفع ” مدى Pay ” ، الأمان في استخدامه، فلا يعمل التطبيق إلا بعد فتح رمز القفل الخاص بالجوال، وعند إضافة أي بطاقة بنكية في التطبيق، يتم إرسال رمز الأمان في رسالة نصية على هاتفك الشخصي، فضلًا عن أنه في حال سرقة الهاتف، يمكنك تعطيل الخدمة من خلال مراجعة البنك.

ويعمل تطبيق ” مدى ” ، على الأجهزة المزودة بنظام ” أندرويد ” فقط، نظرًا لكونها تدعم خاصية ” NFC ” ، بينما لا يعمل التطبيق على أجهرة الآيفون، لأن “آبل” لديها نفس الخدمة ولكن تحت مسمى ” Apple Pay ” .

جدير بالذكر، أن الشبكة السعودية للمدفوعات ” مدى ” ، كانت قد أعلنت قبل أسبوع، عن إطلاق خدمة ” مدى Pay ” ، بالتعاون مع البنوك المحلية، وشركتيْ ” ڤيزا ” و ” ماستركارد ” ، وذلك للدفع عبر تمرير الجوالات المزودة بتقنية ” NFC ” على شاشات أجهزة نقاط البيع.