مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 85.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8490.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 124 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, وأمانة للتأمين, والبلاد, والكابلات, والجزيرة ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي, والعقارية, والأبحاث والتسويق, وإكسترا, والعبداللطيف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 4.55% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، والجزيرة, واتحاد الاتصالات, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 4.05 نقطة ليقفل عند مستوى 2845.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 154 صفقة.