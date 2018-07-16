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” التعليم ” تصدر تعميم حول برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

” التعليم ” تصدر تعميم حول برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد
علي القحطاني (صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، تعميمًا لتنفيذ برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد خلال عودة الكادر الإداري في 16-11-1439هـ.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن المعلمين والمعلمات الجدد سيباشرون عملهم في 16-11-1439هـ، قائله إنه من المنتظر قرار التعيين الذي يتضمن تأكيد تاريخ المباشرة والمتوقع صدوره قبل ١١/١٦.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 57 دقيقة

ليش ماتكون الدورات في مناطقنا وليس مناطق التعين نظرا لما يترتب على ذلك من سفر ومصاريف

[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 56 دقيقة

المعلمين والمعلمات الجدد اذا باشروا يستمرون بالدوام الى قبل عيد الاضحى ؟

[ عدد التعليقات: 3256 ] نشر منذ 56 دقيقة

موفقين

[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 56 دقيقة

بعد تفكير عميق وتمحيص لقوا للاداريين شغلة 😏 بس للاسف طيحوا انفسهم من جفرة لدحديرة يعني بالله المعينين الجدد وش بيسوون لهم يعني زي تهيئة طالبات اول ورابع حفلة وكيكة ويدورون بهم ع المدرسة عشان يدلون مرافقها وبعدين المعينين ذولا مهب معلمين ومن حقهم اللي يمشي ع المعلمين يمشي عليهم

[ عدد التعليقات: 1463 ] نشر منذ 17 دقيقة

بالتوفيق ان شاء الله لكل المعينين

[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 15 دقيقة

اهم شئ في دائرة الحياة هو المعلم هو من ينشئ اجيال واذا احبوه الاطفال يصيرون يسمعون منه

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 14 دقيقة

كل مؤسسة مع الوقت والتقدم تحتاج تهيئة وتحديث لكل الفريق

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يعطيكم العافية وتكونون اضافة جديدة

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يوفقهم ويجعلهم خير للمؤسسة باكملها ويضبفون لها

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