” التعليم ” تصدر تعميم حول برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

علي القحطاني (صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، تعميمًا لتنفيذ برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد خلال عودة الكادر الإداري في 16-11-1439هـ.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن المعلمين والمعلمات الجدد سيباشرون عملهم في 16-11-1439هـ، قائله إنه من المنتظر قرار التعيين الذي يتضمن تأكيد تاريخ المباشرة والمتوقع صدوره قبل ١١/١٦.