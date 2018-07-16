” التعليم ” تصدر تعميم حول برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد
أصدرت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، تعميمًا لتنفيذ برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد خلال عودة الكادر الإداري في 16-11-1439هـ.
وأكدت الوزارة في تعميمها أن المعلمين والمعلمات الجدد سيباشرون عملهم في 16-11-1439هـ، قائله إنه من المنتظر قرار التعيين الذي يتضمن تأكيد تاريخ المباشرة والمتوقع صدوره قبل ١١/١٦.
ماجد[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 57 دقيقة
ليش ماتكون الدورات في مناطقنا وليس مناطق التعين نظرا لما يترتب على ذلك من سفر ومصاريف
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1247 ] نشر منذ 56 دقيقة
المعلمين والمعلمات الجدد اذا باشروا يستمرون بالدوام الى قبل عيد الاضحى ؟
qlq[ عدد التعليقات: 3256 ] نشر منذ 56 دقيقة
موفقين
عمار[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 56 دقيقة
بعد تفكير عميق وتمحيص لقوا للاداريين شغلة 😏 بس للاسف طيحوا انفسهم من جفرة لدحديرة يعني بالله المعينين الجدد وش بيسوون لهم يعني زي تهيئة طالبات اول ورابع حفلة وكيكة ويدورون بهم ع المدرسة عشان يدلون مرافقها وبعدين المعينين ذولا مهب معلمين ومن حقهم اللي يمشي ع المعلمين يمشي عليهم
فهد[ عدد التعليقات: 1463 ] نشر منذ 17 دقيقة
بالتوفيق ان شاء الله لكل المعينين
فيصل[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 15 دقيقة
اهم شئ في دائرة الحياة هو المعلم هو من ينشئ اجيال واذا احبوه الاطفال يصيرون يسمعون منه
نوير[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 14 دقيقة
كل مؤسسة مع الوقت والتقدم تحتاج تهيئة وتحديث لكل الفريق
الجوهرة[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يعطيكم العافية وتكونون اضافة جديدة
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يوفقهم ويجعلهم خير للمؤسسة باكملها ويضبفون لها