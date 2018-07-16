بعد سقوطها من الدور الثالث.. إصابة طفلة بكسر في الجمجة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

سقطت طفلة ” 3 أعوام ” بحي النسيم بتبوك، من الدور الثالث وأصيبت بكسر في الجمجة دون أي إصابات أخرى أو نزيف في المخ رغم سقوطها من مكان مرتفع واستقرارها على الرصيف أمام أحد المحال التجارية أسفل المبنى الذي تسكن.

وفي هذا السياق، قال عم الطفلة: ” الطفلة سقطت من خلال الشرفة رغم أنها مغطاة بسياج حديدي، ولكن صغر حجم جسدها ساعدها على الخروج من بين فراغات السياج؛ لكي تسقط على الأرض، وقام المارة بحملها لأقرب مركز صحي وأجريت لها الإسعافات الأولية ثم جرى نقلها لمستشفى الملك خالد ” .

من الجدير بالذكر أن قسم شرطة النهضة باشر الحادثة والأدلة الجنائية كإجراء روتيني في مثل هذه الحوادث؛ وقدم النصيحة لجميع الأسر بتوخي الحذر عند وجود أطفال لديهم بعدم إهمال النوافذ وتغطيتها بشكل محكم.