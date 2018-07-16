محافظ ظهران الجنوب ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الحياني

ظهران الجنوب(صدى):

نقل محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح ظهر اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة إلى أسرة الشهيد الجندي أول متعب سعيد متعب الحياني أحد أفراد القوات البرية بمركز الغايل والذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعا عن الوطن.

وعبّر القرقاح عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما عبر أقارب الشهيد عن اعتزازهم بشهادة ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن، مثمنين اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بأبناء هذا الوطن المعطاء.